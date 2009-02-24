Эксперт: курс гривни к доллару – больной, над которым дерутся хирурги

Курс гривни к доллару – как температура очень больного человека. Такую аналогию привел Кирилл Дмитриев, президент американского инвестиционного фонда в эфире программы «Шустер live» на ТРК Украина.

«Вначале то, что она поднялась, – это, может, не так уже плохо, потому что первая девальвация – она делает импорт более дорогим – соответственно, создаётся больше рабочих мест и замещаются некоторые импортные продукты украинскими – это хорошо, - развил свою идею Дмитриев. - Но когда температура постоянно скачет, когда нет никакой предсказуемости – это уже очень плохо».

Однако, самое худшее, по его мнению, это даже не крайне тяжелое состояние больного, а то, что его «оперируют хирурги, которые постоянно между собой дерутся».

В то же время Дмитриев настаивает, что болезнь известная, «во всех странах её проходили, и понятно, что надо делать». Проблема, по его словам, связана с тем, что «банки не кредитуют реальный сектор – это очень плохо. Не создаются рабочие места – и это ужасно. И соответственно, вот эти хирурги, которые постоянно дерутся… Хотя надо делать операцию очень быстро, время уйдёт».

Прогноз Дмитриева неутешительный: курс, скорее всего, будет продолжать лихорадить. Возможно, он будет и 10, и 12 гривен за доллар, предположил эксперт.