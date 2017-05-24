В Житомирской области заметили уменьшение количества безработных

В Житомирской области специалисты констатируют уменьшение количества безработных и рост средней заработной платы.

Как сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, среднемесячная зарплата работников области за первые 3 месяца текущего года составила 5 тыс. 96 грн и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 47,7%.

Сообщается, что на Житомирщине ежемесячно трудоустраиваются в среднем более 9,5 тыс. человек. По сравнению со среднемесячной статистике за прошлый год, этот показатель вырос на 75%.

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Также, по состоянию на 1 мая, количество безработных в области уменьшилась по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 3,2 тыс. человек, или на 15,8%.

«По состоянию на 1 мая, в Житомирской области насчитывается всего 16 тыс. 542 безработных», - уточнили в пресс-службе ОГА.

По словам заместителя директора департамента труда и социальной защиты населения облгосадминистрации Светланы Бойм, в регионе работодатели стали чаще брать на работу наемных работников. Особенно это касается физических лиц - предпринимателей.

Так, в первом квартале этого года работодатели области приняли на работу 28 тыс. 715 работников.

«Сумма налога с доходов физических лиц за январь - март 2017 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 48,1% и составила 264 млн грн, а сумма единого социального взноса возросла соответственно на 32,3% - до 203 800 000 грн», - отметила Бойм.

«Сейчас украинское законодательство дает нам все возможности улучшать жизнь граждан, наполнять бюджеты, имеем только этой возможностью воспользоваться. Сегодня ответственность за неофициальное трудоустройство, невыплату заработной платы. Нужно правильно организовать работу районных комиссий и контролировать этот процесс», - также прокомментировал ситуацию с трудоустройством в области глава ОГА Игорь Гундич.

Отметим, ранее УНИАН сообщал, что безработица в Евросоюзе снизилась до минимума с 2009 года.