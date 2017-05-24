В Москве скончался внук Сталина

В Москве ночью 24 мая 2017 года умер режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина - Александр Бурдонский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей театра.

Отмечается, что режиссер умер в больнице после тяжелой болезни сердца.

"Александр Бурдонский скончался на 76-м году жизни. Прощание с ним состоится в театре, время гражданской панихиды похорон будут известны позже", - сказал представитель театра.

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Александр Бурдонский - советский и российский режиссер-постановщик Центрального академического театра Российской армии. Бурдонский - старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина и Галины Бурдонской. Он родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве. Внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина окончил суворовское училище, а затем режиссерский факультет ГИТИС.

Кроме того, Бурдонский - внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Москве умер 80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, известный своими судебными процессами в защиту предка-вождя.