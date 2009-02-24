Резкое снижение на Токийской фондовой бирже

Торги на Токийской фондовой бирже открылись резким падением котировок – после обрушения американских показателей, сообщает радио «Свобода».

Основной японский индекс Никкей понизился на 2,5 процента, достигнув уровня 1982 года. Цена на нефть также снизилась до 38 долларов за баррель во время торгов в Сингапуре.

В понедельник по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Dow Jones упал почти на 3,5 % и достиг самого низкого уровня за последние 12 лет.