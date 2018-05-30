Владислав Троицкий: Единственный путь для России – это царь

Режиссер, создатель, продюсер и художественный руководитель Центра современного искусства «Дах», Владислав Троицкий ответил на вопросы УНИАН.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО САМОУБИЙСТВЕННО ДВИЖЕТСЯ В БЕЗДНУ, ВЫХОД ОДИН…

Владислав, как-то Вы сказали , что Украина странная страна, никто толком не может сказать, что она собой представляет. Прошло два года, поняли ли Вы Украину?

Чтобы понять Украину – как вселенную, не хватит всей жизни. А два года назад я также сказал, что «Украина загадочная страна, которой не нужна ее собственная культура». К сожалению, в этом смысле ничего не поменялось.

Мы живем в удивительное время. Сегодня мир стоит перед серьезнейшей проблемой: обваливается парадигма, построенная западной цивилизацией как обществом потребления. Она рушится лавинообразно, и на самом деле ни у кого нет рецептов – что делать. То, что Украина оказалась в этой ситуации впереди – мы падаем вниз быстрее всех, – вызвано как раз тем, о чем вы говорите.

Политики, в том числе и наши, пытаются решить проблему в правилах той системы, которая себя уже изжила и дискредитировала. Еще несколько месяцев назад говорили, что кризис продлится два-три года, а теперь в Давосе сказали, что 10–15 лет. Значит, толком никто не знает, сколько именно. Прошлый мировой кризис – Великая депрессия – закончился Второй мировой войной. Чем закончится кризис сегодняшний, никто не знает, но есть большой риск, что кончится чем-то очень брутальным – потрясениями и войнами.

Это все на фоне мощнейшего кризиса экологического. Кризис заложен в уже в самом нашем отношении к воде, атмосфере, к источникам энергии. Сегодня мы получаем все это как бы «на шару». Человечество бездумно и самоубийственно движется в бездну. И выход, на мой взгляд, здесь возможен только один – обращение к духовной сущности человека. Я говорю не только о религии, которая сегодня тоже во многом стала бизнесом. Обращение к глубинной сути человека – это основа и искусства, и культуры.

Существует понятие альтруизма – способности отдавать. Это живая, врожденная потребность человеческой души и духа дарить другому – свой дар, свое внимание, свое тепло. Не продавать, но дарить: альтруизм заключается в том, как я отдам и как примут этот дар. И это совершенно другая система взаимоотношений, которая воспитывает в человеке требовательность к себе и терпимость, требовательность к самому ощущению своей жизни. Это война тьмы и света. И здесь будет происходить жесточайший конфликт, потому что разрушение меркантильной, потребительской системы порождает социальное напряжение и пробуждает в людях бесов, демонов.

НАШИ ПОЛИТИКИ МЕЧУТСЯ ПО КОРАБЛЮ, КОТОРЫЙ ТОНЕТ, ПОКА ОНИ РЕШАЮТ, КТО БУДЕТ КАПИТАНОМ

Какие бесы могут пробудиться в украинцах?

Они одинаковы – что в Украине, что во всем мире. Сейчас происходят периодические всплески насилия в Европе. Бессмысленная, коллективная бессознательность начинает разрушать мир, не созидать его, а разрушать. Это говорит о том, что в людях пробуждается не светлое начало, но агрессивное, дикое. То же самое может произойти здесь: война криминала, невозможность выходить на улицу, алкоголизм, наркомания и так далее. Это все легко спрогнозировать, тем более что мы все это наблюдаем уже сегодня. И ты не можешь рассчитывать на защиту правоохранительных органов, правосудия, государства, потому что они часть этой системы, и поражены не в меньшей степени.

Сейчас человеку нужно дать веру в то, что ты – человек. Важно очистить и вернуть такие непреходящие ценности, как дети, профессиональная честь, призвание, вера, что-то вроде внутреннего аристократизма. Но у нас постоянно нет времени: ты бежишь куда-то, изображая деятельность, пытаясь быть успешным на тонущем корабле. Если со стороны посмотреть, что происходит в нашей политике, то это вакханалия сумасшедших самоубийц, которые истерично мечутся по кораблю, который ударился в айсберг и тонет, пока они решают, кто из них будет капитаном.

Что это? Попытка урвать еще денег? Ради Бога, пускай крадут… Сейчас даже невозможно сказать, что весь этот капитал будет стоить через пять лет. Но ведь есть что-то, от чего не уйдешь, что никуда не денешь, и существует нечто, не поддающееся девальвации.

Поэтому сейчас как никогда важно заниматься протекционизмом искусства. Это то, в чем люди действительно нуждаются. Сейчас очень много людей ходят в театры. Во все театры. В театрах переаншлаги. Это говорит о том, что в обществе существует невероятная жажда. В кино нет этой обратной связи с залом – там человек все равно остается один на один с собой. А в театре всегда существует эта уникальная возможность – возникновения некой реальной общности.

Меня поражает цинизм наших СМИ! Примитивные шоу, в которых политики цинично врут, а люди как кролики перед удавом на них смотрят и безропотно хлопают. Одна единственная серьезная передача, посвященная культуре – «Культурный фронт» Макарова, – уже закрывается. Это же катастрофа!

Люди растеряны, дезориентированы, испуганы, а им парят мозги какими-то дефолтами. Ну ладно наши бабушки, которые в своей жизни уже повидали многое, но что делать молодым? Хотя сегодня не позавидуешь и бабушкам, потому что уже начинается мародерство. У моих родственников под Киевом за последнее время четыре раза ограбили хату.

Какой культура будет во время кризиса?

Думаю, безусловно, будет широко развит развлекательный спектр – люди будут пытаться забыться. Но это поверхностный слой, и чем дальше, тем больше будет возникать потребность обращения к чему-то более глубокому. Например, слушать Баха или Моцарта. В эту секунду ты приобщаешься к миру, который над человеческим сознанием. Думаю, станут более востребованы книги и театры. Театр учит сострадать. У нас это искусство потеряно, потому что понятие «сострадания», как и понятие «духовности», совершенно девальвировано. Это стало чем-то почти неприличным. Власть имущие апеллируют к духовности, но она у них какая-то странная: легко рассуждать о духовности, сидя в «Бентли» или из жирной хаты.

И не в одних деньгах тут опять таки дело. В конечном счете, деньги – лишь средство достижения цели. Какой? В каждом из нас заложено все: и свет, и тьма, и тьма эта имеет самые разные формы – злость, уныние, безволие и аморфность… И где взять силы, чтобы встать, заглянуть в мир и идти в этот мир? Сейчас нужны произведения, которые помогли бы человеку взять ответственность за свою жизнь. Хотя бы за свою жизнь.

Женя Уткин ввел термин «малая родина». Малая родина, это не страна – это твоя семья, круг твоих ближайших друзей, которых объединяют простые человеческие ценности, взаимопомощь. Чем больше возникнет таких «хуторов», тем быстрее возникнет своего рода новая сеть, кровеносная система, создающая возможность рождения новой парадигмы. Она должна наполнится новой идеологией. Идеология – это не «Великая Россия» или «Великая Украина». Это пустые слова... Идеология – это обращение к своей личности. Только тогда создается новый тип нового гражданского общества. Я не имею в виду псевдодемократию…

Киевсовет инициирует повышение цены на билеты в театр…

Это безумие! Если люди ходят в театр, то слава Богу! Это такой же цинизм, как и платный вход на кладбище. У меня просто нет слов от беспредельности этого цинизма!

В стране само понятие нравственности и этики исчезает как категория. И здесь мы тоже впереди планеты всей. Западная Украина еще держится, потому что там есть какая-то религиозная соборность, семейные ценности, живая традиция. Но уже в Киеве и на Востоке это не работает. Гражданских ценностей, которые есть в Европе, у нас тоже нет – при совке они все были придушены. Потому получается, что нет ни уважения к человеку, ни уважения к государству – просто ничего святого.

Если посмотреть на наши масс-медиа, то кто у нас главный герой? Проститутки, то есть просто бляди, если мы говорим о шоу, и политики – то есть то же самое, только в другом обличии, которые продадут и перепродадут десять раз без каких-либо угрызений совести.

У нашего мэра есть очень много инициатив. Вам какие нравятся?

У меня нет желания обсуждать циничных людей и их деятельность.

Вы говорили, что в национальные театры ходит много людей, но не ходит молодежь, потому что с ней там никто не говорит на современном языке. А какой это современный язык?

Я не буду судьей нашим национальным театрам, пускай сами с собой разбираются.

Могу только говорить о своем театре. Молодежь, которая ко мне ходит, это тоже волнует. Современный язык – это не значит мат или социальная драма. На самом деле, людям хочется настоящего разговора, чтобы с ними не как с дураками разговаривали, а по-взрослому, на серьезные темы: что такое жизнь, смерть, любовь, рок, вера…

У Вас раньше была такая символическая цена на билеты в Ваш театр…

Сейчас также – от 10 до 50 гривен. Я понимаю, что у студенчества денег не так много.

Например, за билеты на цикл спектаклей «Семь дней с Идиотом» мы вообще ничего не берем. Потому что в нем, с моей точки зрения, наиболее сконцентрирована духовная составляющая. Это спектакли, требующие от зрителя колоссальной внутренней работы. В них нет ни секунды развлечения.

Какой Ваш критерий успешности?

В двух словах это сложно сказать. Наверное, это насколько ты лично нужен людям. Был бы сегодня успешен Христос? Или Будда, Магомет?.. С точки зрения современной успешности – нет. Выходит – абсолютный маргинал. Но, с той моей точки зрения – он успешен.

Вы уже несколько раз организовывали «Гогольфест» в «Мистецькому арсеналі». Раньше Вы жаловались, что с властью у Вас не очень ладится, потому что она не идет Вам навстречу. «Мистецький арсенал» в распоряжении Президента. Выходит, Вы уже подружились с властью?

На самом деле, вопреки всему… Сначала была случайность, а потом проект просто оказался хорошим, а в «Арсенале» же все равно надо, чтобы что-то происходило. Я проводил Гогольфест два раза, и оба раза все было на грани срыва. Оба раза обещали финансирование, но ни разу не дали. Точнее, управление культуры дало мизер – 2% бюджета. На словах – да, все замечательно, но на деле…

Вот для следующего «Гогольфеста» обещали пространство с 5 по 27 сентября. Но сейчас финансирования нет, стройка в Арсенале остановилась. Минкульт обещал денег, но в нынешней ситуации, скорее всего, не даст, думаю, как и управление культуры города Киева.

Первые два фестиваля я практически провел за свои средства. Несмотря на все сложности, надеюсь, что удастся провести следующей. Но на последнем «Гогольфесте» я уже катастрофически превысил все свои возможности – влез в кредит, который мне придется отдавать несколько лет. А поскольку в связи с кризисом у меня уже начинаются финансовые проблемы, то сейчас мне будет сложно даже содержать театр...

Поэтому хочу обратиться к людям, которым это небезразлично… «Гогольфест» – это не просто для галочки, чтобы пафосно отрапортовать – мы отметили 200 лет Гоголю. Это для того, чтобы молодые и немолодые люди пришли послушать хорошую музыку, посмотреть хороший театр, выставки, чтобы было три недели реального праздника, а не очередного планового концерта на Майдане, где заливаются пивом. Одним словом, бизнесмены, я был бы очень благодарен вашей помощи.

ПОКА ЮЩЕНКО СИДЕЛ НА ЛЕКАРСТВАХ, ПОЛИТИКИ УСТРОИЛИ ТАРАКАНЬИ БЕГА, ПОЖРАВШИЕ ВСЮ ЭНЕРГИЮ ВЕРЫ ЛЮДЕЙ

Музыкальный коллектив «Даха-Браха», который Вы создали, часто ездит с первой леди Украины Катериной Ющенко и с министром культуры представлять Украину за рубежом. Думала, Вы как-то с ними подружились, и государственная помощь вам обеспечена…

С чего вы это взяли? «Даха-Браха» только один раз представляла в Каннах на кинофоруме «Молодость». За рубежом Украину представляют концерты, которые организует Василий Вовкун (министр культуры и туризма. – Авт.), и ни малейшего отношения к этому никогда «Дах» не имел.

В конце прошлого года министерство неожиданно заказало нам делать открытие Международного форума, посвященного Голодомору в Оперном театре, в котором участвовали представители более десяти стран. Мы это сделали. Думаю, сделали хорошо. Те деньги, которые нам заплатили, покрыли только 65% бюджета, потраченного на постановку.

Фестиваль «Молодость», открытие и закрытие которого мы делали, покрыл где-то 45% бюджета. Я понимаю, что организаторы «Молодости» не виноваты, потому что они сами этих денег не получили. Я не жалуюсь. Для меня это нормальная история. Это наши подарки стране.

Недавно я виделся с Йосом Стеллингом (голландский режиссер. – Авт.), он помнит открытие прошлого фестиваля «Молодость», не этого, а прошлого. Просто подошел и сказал: «Спасибо». Мне было приятно за страну. Он ездит очень много, но запомнил, что это было именно в Украине. Считаю, такие вещи очень важны, потому что это лицо Украины.

Можно по-разному относиться к тому, как была организована годовщина Голодомора, но самое главное, что на этом было акцентировано внимание, что мы наконец-то говорим о том, что в нашей истории была такая страница, и это важно.

Как я подружился с Минкультом? Да никак. На прошлом «Гогольфесте» они у нас не были. Хотя они и вставили нас в планы следующего года, боюсь, что денег снова не будет.

Понимаете, вся институция Министерства культуры очень неэффективна. Это система, которая осталась со времен Советского Союза. Она должна была транслировать некую идеологию. Тогда – советскую идеологию. Но так как никакой идеологии сейчас нет (увлечение фольклором идеологией назвать нельзя), то, по закону Паркинсона, машина начинает работать сама на себя.

Есть Минкульт, управление города, райуправление культуры. Они все со своими бюджетами. Что они делают? Где приоритеты? Где внятная государственная политика в области культуры?

Про то, что происходит с театром, я вообще молчу!

Режиссер Андрей Жолдак говорит, что у Богдана Ступки нужно забрать руководство театром имени Франко…

Не нужно персонифицировать. «Ступку выгнать, Резниковича выгнать!» – это неправильно. Почему Ступку нужно выгонять, на каких основаниях?

Причина не в отдельных людях, но в системе, которая позволяет происходить тому, что происходит.

В мире есть правила – два срока, потом открытый конкурс. И судьи – приглашенные независимые эксперты. Нужно не боятся менять саму систему, которая убивает всякую возможность развития и нормальной творческой конкуренции. Сегодня практически нереально создать независимый театр, потому что ты должен будешь платить налоги, как коммерческая фирма. О какой культуре мы говорим?

Почему у нас так разбрасываются разными званиями: заслуженный, народный?..

Это вопрос не ко мне. Я вообще не понимаю звания «народный артист». Это понятие себя дискредитировало. Народный артист Украины Филипп Киркоров и народная артистка Нина Матвиенко... Ну, вы как-то определитесь…

Думаю, проблема не столько в Ющенко, сколько в раздутом аппарате Президента, где куча людей что-то придумывают. На самом деле Ющенко в растерянности. За последние четыре года он потерял все. Нет, он не слабохарактерный…

Я как режиссер могу предположить массу сценариев. Вплоть до того, что после революции человек, сидящий на медикаментах, перенесший столько операций под общим наркозом, два года вообще был не в состоянии что-либо предпринимать. Я так думаю, что ему требовались безумные усилия, чтобы просто держаться на ногах. А в это время все вокруг начали устраивать тараканьи бега, которые буквально за полгода-год пожрали всю возможную энергию веры людей.

Ющенко многие вещи говорит очень толковые, но у него уже нет механизма управления.

НЕ ХОТЕЛ БЫ ЖИТЬ В РОССИИ, ТАК КАК ПОНИМАЮ, ЧТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ДЛЯ РОССИИ – ЭТО ЦАРЬ

Вы сами - из России. Хотели бы работать на родине?

Вряд ли. С одной стороны, в России мне гораздо проще найти общую тему для разговора с людьми, которые занимаются искусством, театром, музыкой. У меня много друзей в Москве. Генетически «Дах» тесно связан с традицией русской театральной школы. У меня бывают в России какие-то разовые проекты.

Но жить нет, я не готов. Не готов, так как понимаю, что единственный путь для России – это царь. Я не готов в этом пути участвовать. Это откладывает отпечаток на сознание человека, зашоривает. Поэтому – нет.

Я воспитан на русской культуре. Формирование меня как человека начиналось в России. Но сейчас я живу в Украине. Тут родились мои дети, тут я создал свой театр – здесь я состоялся. Поэтому я, конечно же, украинец. Я не хочу уезжать отсюда.

Государство как механизм делает все, чтобы я отсюда уехал, но есть много людей, которые мне верят, которые верят в меня, и ради этих людей надо продолжать стоять и делать свое дело.

Разговаривала Оксана Климончук