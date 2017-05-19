Украина заняла одно из последних мест в мире в сфере соблюдения прав собственности - правозащитники

В 2016 году Украина заняла одно из последних мест в мире в сфере соблюдения прав собственности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве в рамках доклада по соблюдению прав человека в Украине в 2016 году, сообщил член Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Щербатюк.

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“В 2016 году ухудшилась ситуация с соблюдением в Украине прав собственности: Украина заняла 115-е место из 128 стран”, - сказал Щербатюк.

По его словам, также в прошлом году в Украине выросло количество рейдерских захватов собственности из-за незаконного использования государственных реестров.

Также, подчеркнул правозащитник, “в ужасном состоянии находится исполнение судебных решений. Если раньше мы говорили о задолженности в миллиарды гривень, то сейчас можно говорить: потери в десятки миллиардов”.

При этом Щербатюк отметил, что ситуация, которая наблюдалась в 2016 году, “переносится в этот год”.