Во Львове установили вкусный рекорд: испекли 16-метровый торт-вышиванку (фото, видео)

Во Львове ко Всемирному дню вышиванки представили 16-метровый торт, украшенный съедобным национальным орнаментом.

Читайте такжеЛьвовяне готовят грандиозное празднование Дня вышиванки

Торт сделали в виде вышитого рушника. Достижение зарегистрировано Национальным реестром рекордов, передает 5 канал.

Над 100-килограммовым тортом работали с десяток хозяек, которые использовали 15 килограммов муки, более тысячи яиц и 55 килограммов сахара. Это бисквитные коржи с масляным кремом и курагой. Окончательная длина торта составляет 16,15 метров, ширина – 53 сантиметра.