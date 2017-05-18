Во Львове установили вкусный рекорд: испекли 16-метровый торт-вышиванку (фото, видео)
20:35, 18 мая 2017Общество
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Над 100-килограммовым тортом работали десять хозяек.
Во Львове установили вкусный рекорд / facebook.com/Ветрова Лана
Во Львове ко Всемирному дню вышиванки представили 16-метровый торт, украшенный съедобным национальным орнаментом.
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Торт сделали в виде вышитого рушника. Достижение зарегистрировано Национальным реестром рекордов, передает 5 канал.
Над 100-килограммовым тортом работали с десяток хозяек, которые использовали 15 килограммов муки, более тысячи яиц и 55 килограммов сахара. Это бисквитные коржи с масляным кремом и курагой. Окончательная длина торта составляет 16,15 метров, ширина – 53 сантиметра.
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