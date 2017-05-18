Как в Украине отмечали День вышиванки (фоторепортаж, видео)

Чествование традиционной украинской одежды - День вышиванки - в этом году пришлось на 18 мая.

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Поэтому сегодня много простых украинцев, а также чиновников разного ранга вышли на улицу или работу в вышиванках. Также во многих украинских городах проходили различные мероприятия по этому случаю - флешмобы, парады, фотосессии и тому подобное.

В частности, во Львове по случаю Дня вышиванки студенты и работники университета И. Франко образовали "живую вышиванку".

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Не остались в стороне и депутаты Верховной Украины - они сегодня красовались в сессионном зале в вышиванках самых разнообразных фасонов. Кроме того, в стенах украинского парламента прошел показ коллекции вышиванок дизайнера Олеси Телиженко.

А вот в Житомире по случаю праздника одели в вышиванку памятник основоположнику практической космонавтики Сергею Королеву, который родом из этого города.