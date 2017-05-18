Победитель "Голоса страны" отец Александр спел под Радой в защиту московской церкви (фото)

Звезду телешоу под стенами парламента заметили журналисты.

Победитель проекта «Голос країни – 7» священник Александр Клименко сегодня, 18 мая, вышел на акцию УПЦ Московского патриархата, передает «Главком». Издание отмечает, что победитель телешоу под стенами парламента, где и проводила акцию и молебен УПЦ Московского патриархата пел. Отмечается, что учаснкии акции призвали депутатов «не принимать антирелигиозные законопроекты».

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