Порошенко прокомментировал обнаженные ягодицы на Евровидении-2017
По словам главы государства, он этим случаем очень разочарован.
Президент Петр Порошенко прокомментировал выходку пранкера, который на финале Евровидения выскочил на сцену, сняв штаны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в воскресенье, 14 мая.
"Всегда найдется кто-то, кто выскочит и продемонстрирует, считая, что это и есть свобода", - сказал президент.
"Десятки тысяч человек, включая волонтеров, сделали сверхусилие, чтобы не просто сделать это праздник, а показать Украину миру, и тут вылезает одна, извините, жопа, которая думает, что это именно то, что мир должен видеть из Украины", - добавил он.
По словам главы государства, он этим случаем очень разочарован.
"Но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило", - отметил президент.
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Порошенко похвалил организаторов Евровидения в Украине за проведение конкурса на очень высоком уровне.
Также он сказал, что ему очень понравилось выступление победителя - португальца Сальвадора Собрала.
Президент выразил сожаление, что не смог посетить конкурс, поскольку в это время обсуждал с губернатором и председателем полиции Донецкой области, как помочь семьям убитых во время обстрела Авдеевки мирных жителей.