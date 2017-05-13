Кто попал в финал Евровидения-2017 (видео)
10:00, 13 мая 2017Общество
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Организаторы Евровидения объявили порядок выступлений победителей первого и второго полуфиналов конкурса.
Сегодня состоится финал конкурса Евровидение-2017 / Фото УНИАН
Кроме того, автоматически в финал попадают 5 представителей стран-основательниц Евровидения, а именно Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, а также Украина в качестве победителя прошлогоднего песенного конкурса.
Всего в финале выступят представители 26 стран. Первым на сцену выйдет исполнитель с Израиля. Украина будет выступать 22-ой.
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Финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве.
Финалисты Евровидения-2017
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