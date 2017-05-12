Валентин Резниченко: Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориал чествования Героев АТО и Революции Достоинства (фото)

Аллея памяти в Днепре, открытие которой состоялось 12 мая, стала крупнейшим в Украине мемориальным комплексом чествования памяти погибших во время Революции Достоинстваи войны на востоке страны. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает официальный сайт облгосадминистрации.

На открытие Аллеи памяти пришли тысячи днепрян, среди них и семьи погибших.

«Аллея памяти в Днепре - крупнейший в Украине мемориалчествования Героев АТО и Революции Достоинства. Это - символ сопротивления украинского народа и его несокрушимого духа. То, что сегодня происходит - это настоящее единение душ и сердец, и я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел почтить память наших героев, а также тех, кто помогал осуществлению этого проекта», - отметил Валентин Резниченко в своемвыступлении.

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Во время открытия Аллеи памяти в небо выпустили сотни белыхшаров, символизирующих светлые души более 500 жителейДнепропетровщины, погибших в борьбе за свободу и независимость Украины. Ветераны АТО и родственникипогибших собственноручно высадили 180 туй вокруг большихстеклянных стел, которые подсвечиваются ночью.

На стелах – фотографии погибших и фраза «Герои не умирают» на четырех языках: украинском, английском, немецком и французском. Кроме того, на них размещены фотографии с передовой, снятые украинскими военнымифотокорреспондентами в том числе и известным фотографом Дмитрием Муравским. Благодаря подсветке фотографииприобретают чрезвычайную реалистичность.

В сопровождении оркестра колонны военных прошлиторжественным маршем у стел с фотографиями погибших. Кстелам с фотографиями героев были возложены цветы.

Проект, инициатором которого стал Председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, был реализован исключительно на средства меценатов.