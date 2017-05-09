Певица, которую Украина не пустила на Евровидение-2017, выступит сегодня в оккупированном Крыму

17:33, 09 мая 2017
Общество
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Она исполнит песню, которую готовила для Евровидения.

vk.com/clubjuliasamoilova

Российская певица Юлия Самойлова выступит сегодня на концерте в честь Дня Победы в Севастополе.

Она исполнит песню, которую готовила для Евровидения. Об этом сообщают оккупационные власти, передает Радио Свобода.

Украина, где в этом году проходит песенный конкурс, запретила Самойловой въезд в страну, так как она нарушила украинское законодательство, выступив в аннексированном Крыму в 2015 году.

Россия в свою очередь отказалась от участия Евровидении.

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Теги: #Евровидение-2017#Самойлова