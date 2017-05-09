"Русский мир" остается дома": активисты разрисовали дверь квартиры Витренко (фото)
12:21, 09 мая 2017Общество
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Активисты разрисовали стены и двери в квартиру Витренко.
Активисты Национального корпуса прибыли в квартиру бывшего депутата Натальи Витренко. Об этом сообщили в пресс-службе НК.
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Они, как говорится в сообщении, предупредили ее "о возможных угрозах здоровью", если она решит возглавить пророссийское шествие в столице 9 мая.
И Витренко не вышла к участникам акции и вызвала полицию. "Так или иначе - "русский мир" сегодня остается дома", - говорится в сообщении Нацкорпуса.
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