"Русский мир" остается дома": активисты разрисовали дверь квартиры Витренко (фото)

Активисты Национального корпуса прибыли в квартиру бывшего депутата Натальи Витренко. Об этом сообщили в пресс-службе НК.

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Они, как говорится в сообщении, предупредили ее "о возможных угрозах здоровью", если она решит возглавить пророссийское шествие в столице 9 мая.

И Витренко не вышла к участникам акции и вызвала полицию. "Так или иначе - "русский мир" сегодня остается дома", - говорится в сообщении Нацкорпуса.