В Украину возвращаются морозы

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Закарпатье и Прикарпатье, а ночью и на севере Левобережья снег и мокрый снег, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В западных, местами центральных областях и на севере Левобережья на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях 5-10° мороза, на юго-востоке и в Крыму около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части до 5° тепла; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 3-8° ниже нуля.

В Киеве и области во вторник облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°, по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.