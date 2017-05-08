В Харькове горожане возложили цветы к Мемориалу Славы по случаю Дня памяти и примирения

14:38, 08 мая 2017
Общество
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В мероприятии приняли участие руководители Харьковской ОГА.

Военные прошли торжественным маршем / фото УНИАН

В Харькове по случаю Дня памяти и примирения около 3 тысяч граждан возложили цветы к Мемориалу Славы. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, погибших во время войны почтили минутой молчания и оружейным залпом. Военные прошли торжественным маршем.

В мероприятии приняли участие руководители Харьковской ОГА, Харьковского городского и областного совета, руководители силовых подразделений региона, представители духовенства, ветераны.

Для обеспечения общественного порядка правоохранители проводили поверхностный осмотр присутствующих, сумки проверялись при помощи ручных металлодетекторов.

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Охрану общественного порядка обеспечивали 427 правоохранителей и личный состав из числа приданых сил. В охране задействовали сотрудников патрульной полиции, территориальных отделов, полиции охраны, батальона полиции спецназначения, а также преподавателей и курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, Харьковского национального университета внутренних дел, Национальной академии Национальной гвардии Украины.

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Теги: #Харьков#День памяти и примирения