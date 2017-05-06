В Харьковской области дети отравились препаратом против огородного вредителя

На Харьковщине четверо детей отравились препаратом против огородного вредителя. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Вчера, 5 мая, в 19:05 в полицию поступило сообщение от врача Нововодолажской центральной районной больницы о том, что в медицинское учреждение доставлены четверо девочек (в возрасте от 5 до 7 лет) с отравлением неизвестным веществом.

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Полиция во время выезда в село Ракитное, где произошло событие, выяснила, что девочки - две сестры и их подруги - находились во дворе дома. «На подоконнике маленькая девочка нашла гранулы яда против вредителя медведки, восприняла их за конфеты и угостила других», - говорится в сообщении. Родители в это время были на огороде. Увидела, что дети едят яд, старшая сестра, которая и позвала взрослых.

После оказания первоочередной медицинской помощи для дальнейшего лечения дети направлены в Харьковскую областную детскую клиническую больницу. В настоящее время жизни девочек ничего не угрожает.

В полиции отметили, что решается вопрос о квалификации данного события в соответствии с действующим законодательством.