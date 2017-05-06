В прифронтовом районе Марьинки не хватает полицейских – Аброськин

В прифронтовом районе Марьинки есть недоукомлектованость кадров, а именно не хватает 22 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что наиболее ощутима нехватка кадров в следственном подразделении.

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"Говоря о личном составе подразделения, то желающих идти служить в прифронтовой район нет. Сейчас некомплект кадров составляет 22 человека. Наиболее ощутим он в следственном подразделении", — написал Аброськин.

Как сообщал УНИАН ранее, в Красногоровке Донецкой области боевики обстреляли район городской больницы, во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница.

«Красногоровка. Только что боевики обстреляли район городской больницы, разбиты несколько окон здания. Также повреждения претерпел нежилой частный дом на вул. Грушевского. Во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница, 1960 г.н. Сейчас госпитализирована в больницу», - сообщил Аброськин.