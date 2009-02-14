Оперативники СБУ перехватили грузовик с мобилками

Оперативные работники Службы безопасности Украины задержали в Киевской области грузовик, который перевозил партию мобильных телефонов и запчастей к ним стоимостью 2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, противоправную схему ввоза товара пыталось использовать одно из столичных коммерческих предприятий. Для уклонения от уплаты налогов, сброров, других обязательных платежей в государственный бюджет импортеры в товаросопроводительных документах декларировали другие товары, занизив реальную стоимость груза в десять раз.

В соответствии с документами, груз принадлежит панамской фирме, которая импортирует в Украину компьютерное оборудование. На таможенном посту коммерсанты заявили о стоимости товара на сумму всего 30 тыс. 857 долларов США.

При тщательном же повторном досмотре задержанного автомобиля работники правоохранительных органов выявили 1,5 тыс. мобильных телефонов и свыше 2 тыс. запасных частей к ним на сумму свыше 2 млн. грн.

Товар, не указанный в таможенных и товарных декларациях, контрабандисты скрыли под коробками с компьютерами.

Контрабандный груз изъят, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).