Как в Киеве открывали фан-зону Евровидения на Крещатике (фоторепортаж)

Вечером 4 мая состоялось торжественное открытие официального городка Евровидение Eurovision Village на Крещатике в Киеве, которое является крупнейшей фан-зоной мужнародного песенного конкурса, который в этом году проходит в Украине.

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Городок на Крещатике протянулся от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной. Одновременно на его территории может находиться около 12 тысяч человек, а в течение каждого дня - до 20 тысяч гостей конкурса.

В течение недели Евровидения здесь состоятся выступления украинских и иностранных артистов, дискотеки, развлекательные шоу и много других мероприятий. На двух больших экранах будут "живые" трансляции с главной арены конкурса.

Отметим, первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017 пройдет уже в следующий вторник, 9 мая, в столичном МВЦ, а финал - 13 мая.