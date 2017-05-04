Укрпочта выпустила почтовую марку с Джамалой

В Украине 5 мая вводится в обращение почтовая марка, посвященная певице Джамале, победительнице Евровидения-2016. Об этом сообщает "Укрпочта" в Facebook.

"В Украине 5 мая вводится в обращение почтовая марка # 1555 "Джамала". Гордимся талантом народной артистки Украины Джамалы и ее победой в конкурсе Евровидение-2016", - говорится в сообщении.

Как известно, на международном песенном конкурсе "Евровидение", проходившем в Стокгольме 15 мая 2016 г., представительница Украины Джамала заняла первое место с песней "1944", посвященной депортации крымских татар. Кроме того, композиция украинки получила специальный приз за лучшую строчку в песне.

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Победа Джамалы позволила Украине стать страной-хозяйкой конкурса Евровидение-2017. Он пройдет в МВЦ на левом берегу: полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.