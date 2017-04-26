Джамала вышла замуж накануне Евровидения (фото)

Победительница «Евровидения-2016» и тренер проекта «Голос країни» Джамала вышла замуж. Артистка связала себя узами брака со своим возлюбленным, Бекиром Сулеймановым 26-го апреля.

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Праздник происходил в Исламском культурном центре города Киева. Невеста обещала, что свадьба пройдет в национальных традициях. Так и случилось: обряд никах был соблюден артисткой и ее избранником, передает ТСН.

Об отношениях Джамалы и Бекира стало известно в сентябре 2016-го, когда она пришла на Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов в компании симпатичного молодого человека.

После этого своего будущего мужа звезда уже не скрывала, посвящая ему песню на «Голосі країни» и представая в романтической фотосессии.

Известно, что Бекир Сулейманов имеет активную гражданскую позицию и поддерживает крымских татар.