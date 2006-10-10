Ющенко отменил указы Кучмы о создании НАК «Энергетическая компания Украины»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил указы о создании НАК «Энергетическая компания Украины».

Текст соответствующего указа главы государства от 9 октября т.г. №863/2006 размещен на официальном сайте президента Украины.

В частности, В. ЮЩЕНКО отменил указ №69 от 22 января 2004 года «О мерах по повышению эффективности управления энергетическим комплексом» и указ №654 от 18 июля 2004 года о внесении изменений в вышеупомянутый акт.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины от 22 января 2004 г. № 69 “О мерах по повышению эффективности управления электроэнергетическим комплексом”.

Кабинет Министров Украины 22 июня 2004 года своим постановлением №794 утвердил устав НАК “Энергетическая компания Украины”, ее Наблюдательный совет а также перечни хозяйственных обществ, пакеты акций которых передаются в уставный фонд НАК.

Согласно постановлению, в уставный фонд НАК были переданы пакеты акций следующих ОАО: “Днепроэнерго” (передается пакет акций в размере 76,04% уставного фонда), “Донбассэнерго” (85,77), “Захидэнерго” (70,1%), ДЭК “Центрэнерго” (78,29%), АК “Винницаоблэнерго” (75%), “Волыньоблэнерго” (75%), ЭК “Днепроблэнерго” (75%), “Донецкоблэнерго” (65,06%), ЭК “Закарпатьеоблэнерго” (75%), “Запорожьеоблэнерго” (60,25%), АК “Киевэнерго” (50% плюс 1 акция), “Крымэнерго” (70%), “Львовоблэнерго” (26,98%), “Луганскоблэнерго” (60,06%), ЭК “Николаевоблэнерго” (70%), ЭК “Одессаоблэнерго” (25,01%), “Полтаваоблэнерго” (25% плюс 1 акция), “Прикарпатьеоблэнерго” (25,02%), “Сумыоблэнерго” (25% плюс 1 акция), “Тернопольоблэнерго” (51%), АК “Харьковоблэнерго” (65%), ЭК “Хмельницкоблэнерго” (70,01%), “Черкассыоблэнерго” (46%), ЭК “Черновцыоблэнерго” (70%), ЭК “Черниговоблэнерго” (25% плюс 1 акция), “Днестровская ГАЭС” (87,4%).

Кроме того, в уставный фонд НАК вошли 100-процентные госпакеты Государственного акционерного общества ДАК “Укргидроэнерго”, а также ОАО “Днепродзержинская ТЭЦ”, “Николаевская ТЭЦ”, “Херсонская ТЭЦ”, “Одесская ТЭЦ” и “Харьковская ТЭЦ-5”.

В соответствии с постановлением, на праве хозяйственного ведения “Энергетической компании Украины” было передано имущество следующих государственных предприятий: Государственный научно-исследовательский проектно-исследовательский технологический институт перспектив развития энергетики “Энергоперспектива”, Государственное предприятие “Крымские генерирующие системы”, Государственное предприятие “Северодонецкая ТЭЦ”, Производственное предприятие по механической и химической очистке теплоэнергетического оборудования “Укркотлоочистка”, Государственное донбасское предприятие по пуску, наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электростанций и сетей “ДонОРГРЭС”, Государственное предприятие “Лисичанская ТЭЦ”, Государственное предприятие “Зуевская экспериментальная теплоэлектроцентраль”, Государственное предприятие “ТЭЦ-2 “Эсхар”, Государственное предприятие “Восточно-крымская ветровая электростанция”, Государственное предприятие “Донузлавская ветровая электростанция”.

Уставный фонд НАК „Энергетическая компания Украины” составляет 9,8 млрд. грн. и разделен на 9,8 млрд. простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн. каждая. По размеру уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» - наибольшая компания в Украине.