В Одессе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов аварии минутой молчания.
В Одессе прошел митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
Как передает корреспондент УНИАН, более 300 человек собрались возле памятника одесситам-чернобыльцам.
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Торжественная церемония состоялась возле монумента, расположенного на пересечении Александровского проспекта и улицы Малой Арнаутской.
В мероприятии приняли участие представители руководства города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, члены их семей, а также студенты, школьники, общественность, моряки-курсанты.
Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов аварии минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к памятнику.