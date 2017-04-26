В Одессе почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС

В Одессе прошел митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, более 300 человек собрались возле памятника одесситам-чернобыльцам.

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Торжественная церемония состоялась возле монумента, расположенного на пересечении Александровского проспекта и улицы Малой Арнаутской.

В мероприятии приняли участие представители руководства города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, члены их семей, а также студенты, школьники, общественность, моряки-курсанты.

Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов аварии минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к памятнику.