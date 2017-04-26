ГПУ сообщила о подозрении топ-руководителям табачного монополиста "Тедис"

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ ГПУ, Генеральной прокуратурой Украины по оперативному сопровождению Национальной полиции Украины продолжается досудебное расследование преступлений, совершенных должностными лицами дистрибьютора табачной продукции – ООО «Мегаполис Украина» (с мая 2016 года ООО «Тедис Украина»).

«По результатам проведенных в уголовном производстве следственных и процессуальных действий добыто достаточно доказательств для сообщения о подозрении генеральному директору и члену дирекции – директору дирекции указанного общества в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенном лицом, которое обязано их уплачивать, которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивном предпринимательстве, то есть создании субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в среду, 26 апреля, «следователями и прокурорами Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины указанным должностным лицам ООО «Тедис Украина» сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений».

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий с целью установления всех фактических обстоятельств совершения уголовных правонарушений и привлечения каждого виновного лица к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, сотрудники прокуратуры проводили обыски у руководителей крупнейшего дистрибьютора сигарет компании «Тедис Украина».