Чиновники ГПСУ получили полмиллиона гривень взятки при сооружении "Евростены"

В Киеве во взятке в 0,5 млн грн уличили должностных лиц управления строительства Государственной пограничной службы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«В рамках уголовного производства о вымогательстве и получении неправомерной выгоды военнослужащими Государственной пограничной службы Украины задержали на взятке должностных лиц управления строительства ГПСУ», - отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры, в феврале 2017 года указанные военнослужащие выдвинули требование директору одного из частных обществ о передаче им неправомерной выгоды в сумме 530 тыс. грн за несоздание препятствий при выполнении договора на строительство отдельных элементов объекта «Евростена», в том числе путем неподписания актов выполненных работ, что послужит основанием для расторжения договора.

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Сумму неправомерной выгоды передавали в два этапа. «Сначала 200 тыс. грн и во время передачи второй части денежных средств в размере 330 тыс. грн одного из военнослужащих задержаны «на горячем», а предмет неправомерной выгоды изъят», - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению места нахождения других военнослужащих, причастных к этому преступлению, с целью их задержания, проинформировали в прокуратуре.

Должностным лицам ГПС готовятся уведомления о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранении их от должностей, наложении ареста на временно изъятое имущество.

Проводятся обыски по месту их работы и жительства.