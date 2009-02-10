В Луцке почтили память генерала Карпухина

В Луцке сегодня состоялось торжественное открытие мемориальной доски воину-интернационалисту, Герою Советского Союзу, одному из командиров легендарной группы "Альфа", генерал-майору Виктору Карпухину.

Как передает корреспондент УНИАН, доска установлена по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств по инициативе воинов-интернационалистов Волыни и Международной ассоциации ветеранов подразделений "Альфа" на ул. Воинов-интернационалистов, 1.

В церемонии открытия памятного знака приняли участие председатель облгосадминистрации Николай РОМАНЮК, представители Луцкого областного и городского советов, председатель областного отделения международной ассоциации ветеранов "Альфа" Борис БИЛЮГА, участники боевых действий в Афганистане, общественность города. Почетными гостями также были и представители из Киева и Российской Федерации.

Память В.Карпухина почтили минутой молчания и военным салютом. Настоятель Свято-Покровского храма отец Михаил отслужил поминальную службу и освятил мемориальную доску. Потом состоялось возложение цветов к памятнику погибшим воинам на Мемориале Славы и осмотр экспозиции в краеведческом музее города Луцка.

Виктор Карпухин - Герой Советского Союза, генерал-майор, командир подгруппы специального подразделения "Гром" Группы "А" ("Альфа") 7-го Управления КГБ СССР в спецоперации "Шторм-333". Родился 27 октября 1947 года в городе Луцке Волынской области в семье военнослужащего. Умер 24 марта 2003 года.