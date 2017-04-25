В Днепре провели панихиду по неизвестным бойцам, которые погибли в АТО

В Днепре в поминальные дни на Аллее неизвестных героев почтили память героев, которые погибли на Донбассе, говорится в сюжете ТСН.

Вместо родственников погибших, почтить память сюда приехали волонтеры и участники АТО.

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В общем, с начала войны на Донбассе похоронили 293 защитника Украины. Большинство удалось распознать благодаря экспертизам ДНК, которые проводили родственники пропавших без вести воинов. Но 123 бойца до сих пор остаются безымянными.

Как сообщал УНИАН ранее, по предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на данном направлении противник применял 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.