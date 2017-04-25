За последние три года в ДТП украинцев погибло больше, чем за всю войну на Донбассе

14:45, 25 апреля 2017
Общество
682 0

По статистике за три года на дорогах Украины погибли 12,4 тысяч человек, а в зоне АТО за тот же период - около 3 тысяч человек.

За три года на дорогах Украины погибло более 12 тыс. человек / Фото volynnews.com

В Украине за три года на дорогах погибли 12,4 тыс. человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 25 апреля, на заседании коллегии Министерства внутренних дел заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«За последние три года и три месяца погибли 12,4 тыс. человек на дорогах, искалечены более 100 тыс. человек. Я даже не могу сказать, что это статистика. Это просто ужасные цифры, с которыми мы не можем с вами мириться», - сказал премьер.

Он сообщил, что специалисты разрабатывают решения для исправления такой ситуации.

Читайте такжеПолиция в течение суток зафиксировала рекордное количество нетрезвых водителей

«Поэтому глубоко убежден, что мы должны уделить этому вопросу больше внимания - именно безопасности на дорогах нашего государства, и такая группа сегодня работает над тем, чтобы наработать необходимые решения, которые могут быть приняты на уровне правительства, и, возможно, изменения в законодательство, касающиеся безопасности дорожного движения», - сказал Гройсман.

Читайте такжеВ Украине около 2 тысяч детей стали сиротами из-за войны на Донбассе - замглавы АП

Отметим, что по данным штаба АТО за три года проведения антитеррористической операции на Донбассе с 14 апреля 2014 года погибли 2652 военных и еще 9578 получили ранения различной степени. 

В то же время, как сообщали в МИД Украины, с начала российской агрессии, датой которой названо 20 февраля 2014 года, украинский народ потерял более 9,8 тыс. человек убитыми, что тоже значительно меньше, нежели потери на украинских дорогах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Украине#смертность на дорогах#статистика ДТП#потери в АТО