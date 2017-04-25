За последние три года в ДТП украинцев погибло больше, чем за всю войну на Донбассе

В Украине за три года на дорогах погибли 12,4 тыс. человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 25 апреля, на заседании коллегии Министерства внутренних дел заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«За последние три года и три месяца погибли 12,4 тыс. человек на дорогах, искалечены более 100 тыс. человек. Я даже не могу сказать, что это статистика. Это просто ужасные цифры, с которыми мы не можем с вами мириться», - сказал премьер.

Он сообщил, что специалисты разрабатывают решения для исправления такой ситуации.

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«Поэтому глубоко убежден, что мы должны уделить этому вопросу больше внимания - именно безопасности на дорогах нашего государства, и такая группа сегодня работает над тем, чтобы наработать необходимые решения, которые могут быть приняты на уровне правительства, и, возможно, изменения в законодательство, касающиеся безопасности дорожного движения», - сказал Гройсман.

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Отметим, что по данным штаба АТО за три года проведения антитеррористической операции на Донбассе с 14 апреля 2014 года погибли 2652 военных и еще 9578 получили ранения различной степени.

В то же время, как сообщали в МИД Украины, с начала российской агрессии, датой которой названо 20 февраля 2014 года, украинский народ потерял более 9,8 тыс. человек убитыми, что тоже значительно меньше, нежели потери на украинских дорогах.