Минобороны: журналисты телеканала ZIK осуществляли несанкционированную видеосъемку военного объекта

В Министерстве обороны Украины сообщили, что сегодня была пресечена несанкционированная видеосъемка военного режимного объекта.

"Сегодня, 24 апреля, вблизи одного из военных объектов Вооруженных Сил Украины дежурная стража задержала съемочную группу отечественного телевизионного канала, которая осуществляла несанкционированную видеосъемку с помощью беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

На место происшествия были незамедлительно вызваны представители Национальной полиции, Службы безопасности Украины и передали им задержанных лиц.

"Продолжается выяснение обстоятельств осуществления несанкционированной видеосъемки военного режимного объекта", - отметили в Минобороны.

Напомним, телеканал ZIK на странице в Facebook сообщил, что в Ривненской области недалеко от пгт Оржев задержали съемочную группу программы "Тропами войны". "Задержание произошло сотрудниками Службы безопасности Украины по надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта в этой местности", - заявили на телеканале.

По информации руководителя пресс-группы УСБУ в Ривненской области Инны Илючок, съемочная группа не задерживалась.

В отделе коммуникации полиции Ривненской области УНИАН сообщили, что сегодня, 24 апреля, в 16.30 в полицию поступило сообщение об угрозе физической расправой журналисту одного из телеканалов. Конфликт возник между военнослужащими и съемочной группой из-за проведения последним видеосъемки. Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях.