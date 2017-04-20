"Скотиняка такая паршивая!": во Львове попрошайку обвинили в спаивании собак (фото, видео)

Во Львове попрошайки используют собак, чтобы давить на жалость прохожих. Об этом на своей странице в Facebook написала Roberta Sorokroy.

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"На самом деле попрошайки держат животных фактически в заложниках – их не кормят, не ухаживают и даже спаивают чем-то, чтобы те мирно спали и не лаяли (это я вам как владелица овчарки говорю, здоровая собака не может весь день мирно спать на руках)", - говорится в ее сообщении.

По словам пользовательницы соцсети, попрошайки обычно сидят там, где много людей – Проспект Свободы, улица Черновола, Площадь Рынок.