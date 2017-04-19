В Днепре из-за непогоды закрыли школы
10:11, 19 апреля 2017Общество
689
Школы Днепра закрыли до пятницы, 21 апреля, включительно.
В Днепре дети ушли на вынужденные каникулы / Фото УНИАН
В Днепре из-за внезапного снегопада на несколько дней закроют школы.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.
Читайте такжеВ Украине бушует непогода: снег валит деревья и рвет провода
"Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Сейчас пойдёт телефонограмма. Стихийное бедствие", - написал он.
Напомним, 18-19 апреля снегом замело Днепр, Харьков, Запорожье, оккупированный Крым, а также Полтаву и Каменское. Холода в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске вынудили возобновить отопительный сезон. В шести областях Украины из-за непогоды обесточены более 150 населенных пунктов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Резкое похолодание в Украине