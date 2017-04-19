В Днепре из-за непогоды закрыли школы

В Днепре из-за внезапного снегопада на несколько дней закроют школы.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

Читайте такжеВ Украине бушует непогода: снег валит деревья и рвет провода

"Дал распоряжение до пятницы включительно закрыть школы. Сейчас пойдёт телефонограмма. Стихийное бедствие", - написал он.

Напомним, 18-19 апреля снегом замело Днепр, Харьков, Запорожье, оккупированный Крым, а также Полтаву и Каменское. Холода в Тернополе, Львове и Ивано-Франковске вынудили возобновить отопительный сезон. В шести областях Украины из-за непогоды обесточены более 150 населенных пунктов.