В Харькове задержали авто с оружием из АТО (видео)

В Харькове задержали полную машину оружия. Машину остановили при выезде из города, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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В ней ехали четверо мужчин в камуфляже. После осмотра патрульные вытащили из авто гранаты, боеприпасы для подствольных гранатометов и огромное количество патронов разного калибра.

Оружие мужчины везли из зоны АТО в Киев. Арсенал и патроны изъяли, а мужчин задержали.