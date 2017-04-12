В Харькове задержали авто с оружием из АТО (видео)
09:47, 12 апреля 2017Общество
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Оружие везли в Киев.
Авто с оружием ехало в Киев / depo.ua
В Харькове задержали полную машину оружия. Машину остановили при выезде из города, говорится в сюжете ТСН.Ранок.
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В ней ехали четверо мужчин в камуфляже. После осмотра патрульные вытащили из авто гранаты, боеприпасы для подствольных гранатометов и огромное количество патронов разного калибра.
Оружие мужчины везли из зоны АТО в Киев. Арсенал и патроны изъяли, а мужчин задержали.
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