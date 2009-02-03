Принципиальный пенсионер с топором взял в заложники почтальона

В Торезе Донецкой области пенсионер с топором захватил в заложники женщину-почтальона и требовал выплаты регресса.

Как сообщили УНИАН в Управлении государственной службы охраны при ГУМВД Украины в Донецкой области, в милицию позвонил местный житель, 72-летний пенсионер, и сообщил, что силой удерживает у себя дома женщину-почтальона. За ее освобождение он требовал деньги, причем строго определенную сумму – 2485 грн.

Позже выяснилось, что мужчина уже долгое время ожидал выплаты ему данной суммы в виде регресса за работу на шахте. Когда в очередной раз почтальон денег не принесла, пенсионер захватил ее в заложники. Угрожая топором, он привязал 31-летнюю женщину скотчем к стулу, после чего сам позвонил в милицию. Правоохранители предприняли попытки образумить пенсионера по телефону, а затем уже непосредственно на месте. Когда переговоры, проводившиеся через дверь, зашли в тупик, решено было собрать нужную сумму и выманить старика наружу.

По словам помощника командира взвода Амвросивского межрайонного отдела государственной службы охраны Константина ЛЕВАШОВА, злоумышленник был обезврежен в момент получения выкупа. Схватив конверт с деньгами, он попытался захлопнуть дверь, но бойцы ГСО ее блокировали и через секунду ворвались в помещение. Упав на пол, пенсионер продолжал размахивать топором до тех пор, пока не был обезврежен.

Жена пенсионера находилась в квартире, но попыток помешать намерениям мужа не предпринимала. Когда в помещение ворвалась милиция, она лежала на кровати и притворялась спящей. Заложница, просидевшая связанной пять часов - с восьми вечера до часа ночи, была освобождена.

По факту захвата заложника в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ст.147 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.