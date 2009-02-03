В Киеве шеф интернет-издания требовал $250 тысяч за неразглашение

За вымогательство 250 тыс. дол. за неразглашение в СМИ подробностей интимной жизни известного столичного пиар-технолога сотрудники киевского УБОПа задержали главного редактора одного из интернет-изданий и студентку высшего учебного заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, указанные лица были задержаны при получении «первого транша» в сумме 20 тыс. дол.

Следственным отделом Шевченковского райуправления ГУ МВД Украины в г.Киеве по материалам УБОП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.