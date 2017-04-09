Сайт по выдаче заграничных паспортов вновь прекратил работу

В Украине во всех всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не осуществляется, а сам сайт госпредприятия не работает.

"По техническим причинам во всех центрах "Паспортный сервис" оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не осуществляется", - говорится в сообщении.

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Указано, что заграничные паспорта и ID-карты можно оформить в территориальных подразделениях ГМС Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, после новости о безвизе украинцы обвалили сайт из выдачи заграничных паспортов. По состоянию на 14:10 6 апреля сайт ГП "Документ" не работал, так как был превышен лимит запросов к нему.

Предприятие входит в сферу управления Государственной миграционной службы Украины и предоставляет услуги по оформлению заграничного паспорта и ряда других документов. Позже сервис возобновил работу.