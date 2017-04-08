Аваков посчитал, сколько биометрических паспортов будет у украинцев до конца года

Украинцы до конца 2017 года будут иметь 5,4 млн биометрических загранпаспортов, необходимых для безвизовых поездок в Евросоюз.

Читайте такжеВ МИД объяснили, как и когда будет работать процедура безвиза с ЕС для Украины (видео)

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Всего на утро 7 апреля Государственной миграционной службой в стране выдано 3 млн 25 тыс.129 биометрических паспортов для выезда за границу. В день выдаётся от 9 до 12 тыс. паспортов. Исходя из расчётов на 1 января 2018 года, в обращении будет примерно 5,4 млн биометрических паспортов», - написал глава МВД.

По его словам, будущий безвизовый режим с ЕС уже вызвал ажиотажный спрос на загранпаспорта - количество посетителей центров оформления документов стремительно растет.

«Не исключено, что в первое время очереди немного возрастут, но, уверен – мы справимся, все желающие смогут оформить документы и съездить в Европу без визовой канители», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля, Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.