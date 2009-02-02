Цена на золото взлетела до полугодового максимума

Цена на золото по итогам регулярной торговой сессии 30 января на бирже NYMEX поднялась на 22,2 доллара (2,4 процента) до отметки 927,3 доллара за унцию. Этот показатель является максимальным с июля 2008 года. Всего за неделю золото подорожало на 3,5 процента, а за месяц - на 4,9 процента. Золото дорожает на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике и вызванного им поиска частными иностранными инвесторами "тихой гавани" для вложения средств.

Одновременно цена на нефть марки WTI выросла на 24 цента, составив 41,68 доллара за баррель. По итогам всего января нефть подешевела на 14 процентов.

Американские фондовые индексы вновь закрылись в минусе после серии негативных новостей относительно состояния экономики США. В частности, ВВП страны в четвертом квартале 2008 года снизился на 3,8 процента, что стало худшим результатом с 1982 года. В результате индекс Dow Jones снизился на 1,82 процента до 8001 пункта, высокотехнологичный Nasdaq потерял 2,08 процента, закрывшись на отметке 1476 пунктов, а индекс широкого рынка S&P`s 500 упал на 2,28 процента до 826 пунктов.

В целом основные показатели рынка акций США провели худший январь за всю историю своего существования. Индекс S&P 500, к примеру, снизился за месяц на 8,6 процента. Предыдущий антирекорд был установлен в 1970 году.

Индексы бирж Европы также показали негативные результаты по итогам торгов. Британский FTSE упал на 0,97 процента до 4150 пунктов, германский DAX потерял 2,03 процента, составив 4338 пунктов, а французский CAC 40 снизился на 1,19 процента до 2974 пунктов.

Лента.ру