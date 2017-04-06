Украинки пытались вывезти в Польшу корабельную зенитную пушку как гидравлический элемент (фото)

Две украинки пытались ввезти на территорию Польши корабельную зенитную пушку под видом гидравлического элемента, пишет «Польское радио».

Женщины попытались ввезти зенитную пушку AK-630 – 30-мм шестиствольну корабельную автоматическую артиллерийскую установку советского производства. Издание отмечает, что такое оружие находится, в частности, на кораблях Военно-морского флота Польши. Распознания оружия в деле расследования осуществили военные эксперты.

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Сообщается, что контарбандисток задержали на границе сотрудники Агентства внутренней безопасности.

Пушку с замком советского производства перевозили фургоном на украинской регистрации 31 марта 2017 года. Польские правоохранительные органы задержали двух гражданок Украины, которые ехали этим авто.