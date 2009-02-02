Холдинг семейства бен Ладенов выиграл железнодорожный тендер

Строительный холдинг Bin Laden Group, принадлежащий семейству бен Ладенов, и французская оборонная компания Thales выиграли совместный тендер на поставку и установку сигнальных систем и систем безопасности для строящейся железной дороги в Саудовской Аравии. Партнеры будут работать на основном участке железнодорожной магистрали, протяженность которого составляет 1,8 тыс. км. Стоимость контракта измеряется десятками миллионов долларов, сообщает телеканал Press TV. Известно, что за этот контракт также боролся немецкий концерн Siemens.

Bin Laden Group - строительная корпорация, а также холдинговая компания, на балансе которой находятся активы семьи бен Ладенов. Компания была основана в 1950 г. отцом Усамы бен Ладена, однако в настоящее время, как утверждается, не имеет к лидеру "Аль-Кайеды" никакого отношения. Несмотря на "дискредитирующее" имя Bin Laden Group пользуется успешной деловой репутацией на Ближнем Востоке и не была уличена в каких-либо связях с террористическими организациями.

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