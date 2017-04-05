В военной прокуратуре расследуют масштабные махинации по отчуждению имущества Минобороны в 2005-2009 годах

В военной прокуратуре расследуют масштабные махинации по отчуждению имущества Министерства обороны в период 2005-2009 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Он сообщил, что сейчас 161 следователь военной прокуратуры работает над раскрытием мошеннических схем по отчуждению имущества Министерства обороны, которые были разработаны в 2005 году и действовали до 2009 года. Согласно этим схемам, по словам Матиоса, осуществлялся якобы обмен военного имущества, как правило, целостных имущественных комплексов и земельных участков на другое имущество, которое якобы получало Минобороны. Но на самом деле, утверждает Матиос, ни Минобороны, ни государственный бюджет не получали ничего.

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Он привел несколько примеров. В частности, по словам прокурора, в результате так называемого обмена был отчужден военный городок недалеко от Столичного шоссе под Киевом, где сейчас построены частные коттеджи. По подобной схеме у Минобороны также отобрали военный госпиталь в Днепре.

Матиос подчеркнул, что существует тысячи вариантов таких схем, и следователи военной прокуратуры не успевают расследовать эти сделки.

"Для того, чтобы каждый договор мены обсчитать и установить конкретную сумму ущерба, нужно чрезвычайно большое количество следователей и прокуроров. В Главной военной прокуратуре есть всего 161 следователь, которые в 2016 году расследовали 21 тысячу уголовных производств, из которых около 5 тысяч переданы в суды, а обвинительных приговоров получено по 3,4 тысячи дел. Хочу просить комитет за счет сокращения прокуроров гражданского характера увеличить штат Главной военной прокуратуры", - сказал Матиос.