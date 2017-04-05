"Ежемесячно сдирал деньги": на Харьковщине за взяточничество задержали налоговика (фото)
18:15, 05 апреля 2017Общество
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Чиновника задержали во время получения очередных шести тысяч гривень от предпринимателя.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия / СБУ
Одного из руководителей районной налоговой инспекции ГУ ГФС Украины в Харьковской области задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.
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Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник ежемесячно сдирал деньги с розничного торговца за непрепятствование его деятельности. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения очередных шести тысяч гривень от предпринимателя. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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