"Ежемесячно сдирал деньги": на Харьковщине за взяточничество задержали налоговика (фото)

18:15, 05 апреля 2017
Общество
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Чиновника задержали во время получения очередных шести тысяч гривень от предпринимателя.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия / СБУ

Одного из руководителей районной налоговой инспекции ГУ ГФС Украины в Харьковской области задержала за взяточничество Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник ежемесячно сдирал деньги с розничного торговца за непрепятствование его деятельности. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения очередных шести тысяч гривень от предпринимателя. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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Теги: #взятка#СБУ#ГФС