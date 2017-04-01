Авдеевка остается без централизованного электроснабжения

По состоянию на 7 часов 1 апреля электроснабжение в Авдеевке отсутствует.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

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Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. кубических метров. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС (привлечено 8 генераторов различной мощности). К аварийно-восстановительным работам привлечены 42 человека и 16 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, Авдеевка очередной раз осталась без электроснабжения из-за повреждения высоковольтной линии электропередач, которое произошло 29 марта в результате боевых действий. В городе временно прекращено водоснабжение.