В столице открылся фестиваль "Французская весна" (видео)

На столичной Софиевской площади в рамках открытия 14-й фестиваль "Французская весна" состоялся спектакль под открытым небом "Галилео" акробатов из коллектива Deus ex machina, сообщает ZN.ua.

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"По данным Французского института в Украине, основанная в 2009 году компания Deus ex machina - художественный коллектив, специализирующийся на создании уличных спектаклей для взрослых и детей с элементами цирка, пиротехники, воздушных структур. "Галилео" - четвертый по счету спектакль в репертуаре компании", - говорится в сообщении.

В ходе представления итальянский астроном XVII века Галилей рассказывает историю своего открытия - теории гелиоцентризма, согласно которой солнце является центром системы планет, вращающихся вокруг него, и земля тоже.

"Итак, по замыслу режиссера, сфера - это небо, а акробаты - звезды... Зрелищно, захватывающее, невероятно нежно и красиво", - говорится в сообщении Французского института в Украине.

В рамках фестиваля "Французская весна" запланированы допремьерные показы свежих кинолент, французский короткий метр, концерты, выставки, интеллектуальные обмены, представления и многие другие проекты.

Помимо Киева в течение апреля с французской культурой будут знакомить жителей Днепра, Запорожья, Львова, Одессы, Ровно и Харькова. Впервые в этом году к фестивалю присоединятся Бердичев и Ивано-Франковск.