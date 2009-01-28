Польский премьер надеется получить разъяснения лично от Путина

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК, который принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), планирует завтра, 29 января, провести встречу с главой российского правительства Владимиром ПУТИНЫМ.

Как сообщает TVN24, польский премьер намерен обсудить со своим российским коллегой газовый конфликт между Москвой и Киевом, в результате которого почти на три недели были прекращены поставки газа в страны Евросоюза через Украину.

«Встреча с премьером ПУТИНЫМ будет хорошей возможностью для разговора о стратегических отношениях, особенно после газового кризиса между Россией и Европейским Союзом, а также Польшей», - сказал Д.ТУСК.

Он выразил надежду, что В.ПУТИН «объяснит несколько дел, которые во время кризиса были непонятны».

Также на форуме Д.ТУСК планирует провести встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВИМ. Азербайджан считается одним из главных потенциальных поставщиков газа для газопровода Nabucco, который должен уменьшить зависимость Евросоюза от поставок газа с РФ.

Кроме того, польский премьер проведет встречу с премьером Катара (который является третьим в мире после России и Ирана экспортером газа) шейхом Хамадом Бин Сим Бар АЛЬ-ТАНИ, с которым обсудит вопрос поставок в Польше сжиженного газа.

Как сообщал УНИАН, несмотря на возобновление с 20 января поставок российского газа через украинскую газотранспортную систему в ЕС, Польша продолжает недополучать 7 млн. кубометров газа, законтрактованного у швейцарского трейдера RosUkrEnergo, который с ноября 2006 года поставлял этот газ через Украину.

28 января газета «Коммерсант» написала, что российский «Газпром» требует от польской национальной нефтегазовой компании PGNIG уступок относительно ставки на транзит российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» для дополнительных поставок (которые должны были бы покрыть недостаток по контракту с RosUkrEnergo, совладельцем которого является «Газпром»).

Справка УНИАН. Польша ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа. При этом она импортирует 70% газа, свыше 90% которого - из России и через российскую газотранспортную систему из стран Центральной Азии.

Польское правительство с целью уменьшения зависимости от поставок российского газа планирует построить на Балтийском море газопорт, через который могла бы получать сжиженный газ из стран Ближнего Востока, в частности из Катара.

Кроме этого, правительство рассматривает план соединения польской газопроводной системы с ГТС Дании, что позволит получать газ из Норвегии.

Планы диверсификации энергоносителей в Польше обсуждаются долгое время, однако до сих пор не был реализован ни один значимый проект.

Эксперты отмечают, что проекты диверсификации требуют значительных капиталовложений, а ближневосточный и норвежский газ дороже, чем российский и центральноазиатский.

По данным польской газеты Dziennik, в 2007 Польша покупала российский газ по цене около 400 долларов за тысячу кубометров.