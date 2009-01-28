В НБУ уверяют, что гривня «остается управляемой»

Шумиха вокруг Национального банка Украины негативно повлияла на курс гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины, и.о. председателя Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ в среду журналистам.

«Не смотря на все попытки дестабилизировать ситуацию, она остается управляемой. Что нам стоило это досрочное заслушивание… Во-первых, на межбанке гривня девальвировала на 26 копеек за два дня», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

(В понедельник прошло внеочередное заседание Верховной Рады, на котором был заслушан отчет Нацбанка. В этот же день депутаты проголосовали за отмену постановления Верховной Рады от 2004 года о назначении Владимира Стельмаха председателем Национального банка Украины. – УНИАН)

А.ШАПОВАЛОВ также сообщил, что за последние дни Нацбанк осуществил интервенции на валютном межбанке для поддержания курса гривны в объеме 350 млн. долл., а сегодня был готов продать 100 млн. долл.

По словам банкира, благодаря действиям НБУ, курс гривни удалось стабилизировать.

Так, в прошлую пятницу, среднедневной курс гривни на межбанке был на уровне 7,8 грн./долл., в понедельник – 8 грн./долл., во вторник – 8,06 грн./долл. По прогнозам А.ШАПОВАЛОВА, по итогам сегодняшних торгов среднедневной курс будет в пределах 7,83 грн./долл.

«Не смотря на все это давление, на все обвинения, ситуация и работа центрального банка будут направляться на то, чтобы ситуация была под контролем», - резюмировал А.ШАПОВАЛОВ.