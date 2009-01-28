Погода на 29 января

29 января в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачная погода. В западных и северных областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом, в карпатском регионе умеренные, местами сильные осадки.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 29 января температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье днем 2-7° тепла. На остальной территории ожидается небольшой дождь, на юге днем умеренный дождь; температура на протяжении суток 0-5° тепла, в южных областях днем 4-9°, в Крыму до 11°. В Украине местами туманы, местами, кроме южной части, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

В Киеве и столичной области завтра сохранится облачная погода. Небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Слабый туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киевской области на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла.

В г. Киеве температура на протяжении суток – около 0°.