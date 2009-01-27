Харьковский театр им.Шевченко грозит прибегнуть к радикальным мерам

Харьковский государственный академический драматический театр им. Т.Г.Шевченко «Березиль» страдает от постоянного недофинансирования со стороны областного управления культуры и в случае продолжения такой практики может прибегнуть к радикальным мерам протеста, включая голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сегодня сделал на собрании коллектива председатель профсоюза работников культуры театра им. Т.Г.Шевченко Николай МОХ.

«Мы предупреждаем облгосадминистрацию, управление культуры и туризма: если финансирование будет в таком размере, а это приблизительно 30% от необходимого, то мы прибегнем к более радикальным мерам: забастовкам, голодовкам, судебным искам, будем обращаться даже в суд по правам человека в городе Гаага», - заявил Н.МОХ.

На собрании шевченковцы обвинили начальника Главного управления культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации Нину СУПРУНЕНКО в несоблюдении положений постановлений Кабинета министров Украины и Указа Президента, а также в постоянных попытках ограничения финансового обеспечения театра.

Ввиду «непрофессиональных», как они считают, «действий и сознательного нарушения законодательства Украины, невыполнения постановлений правительства, Указа Президента и абсолютно безразличного отношения к судьбе ведущего театра», участники собрания выразили недоверие Н.СУПРУНЕНКО и приняли решение хлопотать перед областной госадминистрацией и Министерством культуры и туризма Украины о ее отставке.

В то же время, как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, губернатор Арсен АВАКОВ сегодня заявил, что финансирование из госбюджета всех государственных учреждений, «начиная с театров и заканчивая гаражом в облгосадминистрации», в этом году сокращенно на 30-40%, а кое-где и до 60%».

По словам А.АВАКОВА, сегодня перед руководителями государственных структур стоит вопрос о том, как свести баланс, когда денег не хватает даже на выплату заработной платы, и автоматически возникает вопрос о сокращении.

«Во-первых, отменяются вакансии. Работающие пенсионеры, как это не печально, идут на пенсию. Такой же вопрос стоит перед председателями райгосадминистраций, передо мной, директорами театров и училищ, где уже госзаказ сокращен на 20%. Этот вопрос стоит перед руководителями абсолютно всех госструктур. Не будет такого, что кризис не коснется какой-то отдельной отрасли. Такого не будет. Экономика одна, баланс один», - сказал А.АВАКОВ.