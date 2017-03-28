Прокурор Львовской прокуратуры погорел на взятке в 12 тысяч гривень - Луценко

Сотрудники СБУ и Генеральной инспекции ГПУ задержали прокурора Львовской местной прокуратуры за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере 12 тысяч гривен.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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По его словам, прокурор и юрист первого класса Николай Калифицкий требовал деньги от обвиняемого в уголовном производстве за содействие в применении более мягкой меры наказания.

Правоохранители задержали прокурора при получении взятки. Все деньги были обнаружены и изъяты во время осмотра места происшествия. Сейчас проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту работы прокурора.

Ранее УНИАН сообщал, что во Львове вечером 14 марта, сотрудники спецподразделений военной прокуратуры Западного региона совместно со Службой безопасности Украины задержали начальника львовского следственного изолятора во время получения первой части взятки в размере 27 тысяч гривень.