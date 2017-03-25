Во Владимирском соборе завершилась церемония отпевания Вороненкова (фоторепортаж)

Во Владимирском соборе завершилась церемония отпевания бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, застреленного 23 марта в центре украинской столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, журналистам стало известно, что Вороненкова похоронят на территории полузакрытого Зверинецкого кладбища.

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Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть по политическим мотивам.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича во вводе в Украину российских войск.